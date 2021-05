5 choses à savoir avant l’ouverture de la bourse le vendredi 21 mai

Voici les actualités, tendances et analyses les plus importantes dont les investisseurs ont besoin pour commencer leur journée de trading:

Tesla a augmenté les prix de ses Model 3 et Model Y pour la cinquième fois au cours des derniers mois, selon le site d’information EV Electrek. Le modèle 3 Standard Range Plus et le modèle 3 Long Range AWD ont tous deux augmenté de 500 $, à partir maintenant de 39 490 $ et 48 490 $, respectivement. Le modèle Y à longue portée à traction intégrale a également augmenté de 500 $, à partir de 51 490 $. Aucune raison n’a été donnée pour les dernières augmentations. Les prix des véhicules Model 3 Performance et Model Y Performance n’ont pas été augmentés.

