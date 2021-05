5 choses à savoir avant l’ouverture de la bourse le mercredi 5 mai

The Honest Company a organisé une conversation avec la fondatrice Jessica Alba et la première dame de Los Angeles, Amy Elaine Wakeland, pour la série sur le leadership des femmes de la Getty House Foundation. Ensuite, le maire Eric Garcetti a accueilli The Honest Company avec les cofondateurs Jessica Alba et Sean Kane à Los Angeles avec une cérémonie d’inauguration spéciale et une proclamation le 30 mars 2016 à Beverly Hills, en Californie.

Stefanie Keenan | WireImage | Getty Images