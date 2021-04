Voici les actualités, tendances et analyses les plus importantes dont les investisseurs ont besoin pour commencer leur journée de trading:

Les actions d’Alphabet ont bondi de 5% sur le pré-marché après que la société ait annoncé mardi soir son trimestre le plus rentable de son histoire, en partie grâce à un marché des introductions en bourse en plein essor et à la hausse des valorisations des start-ups technologiques. Outre sa position dominante dans la recherche et une activité cloud en pleine croissance, Alphabet est devenu une force du capital-risque. L’entreprise a révélé un gain net sur les placements en actions de 4,75 milliards de dollars, soit 22% du revenu avant impôts d’Alphabet. Le bénéfice par action ajusté du premier trimestre a largement dépassé les estimations, tout comme les revenus. Si YouTube de Google continue de croître comme il l’a fait au cours des derniers trimestres, il pourrait également égaler les revenus de Netflix d’ici la fin de l’année.

Les actions de Microsoft – en hausse de plus de 10% en un mois – prenaient une pause dans la pré-commercialisation. Le titre était en baisse de 2,5% malgré les rapports de la société Bénéfice ajusté avant partage et revenus meilleurs que prévu pour son troisième trimestre fiscal. Le géant des logiciels, du matériel et du cloud a connu sa plus forte croissance de ses revenus d’une année à l’autre, 19%, depuis 2018, en partie grâce à de fortes ventes d’ordinateurs personnels en raison de pénuries dues aux coronavirus. Le cloud public Azure de la société, qui rivalise avec le leader du marché Amazon Web Services, a augmenté de 50%, un clip plus rapide que les analystes ne l’avaient prévu, selon une revue CNBC de 14 notes de recherche sur les actions. Microsoft a également déclaré que ses solutions de marketing LinkedIn avaient généré plus de 3 milliards de dollars de revenus au cours des 12 derniers mois.