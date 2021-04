Voici les actualités, tendances et analyses les plus importantes dont les investisseurs ont besoin pour commencer leur journée de trading:

Président Joe Biden mercredi reflétera sur ses efforts pour étendre la distribution et l’accès au vaccin Covid au cours de ses trois premiers mois à la Maison Blanche. Les États-Unis ont administré plus de 200 millions de biches, D’après le CDC, le dernier objectif que le président voulait atteindre avant son 100e jour au pouvoir la semaine prochaine. Plus de 50% des adultes américains ont reçu au moins une dose, dont un tiers qui ont été entièrement vaccinés. Alors que toutes les personnes de 16 ans et plus sont désormais éligibles, Biden devrait exposer les plans de son administration pour augmenter encore plus les taux de vaccination.