5 choses à savoir avant l’ouverture de la bourse le mercredi 19 mai

Voici les actualités, tendances et analyses les plus importantes dont les investisseurs ont besoin pour commencer leur journée de trading:

Les actions de Tesla, qui ont investi des liquidités de la société dans des bitcoins, ont chuté d’environ 3% sur la pré-commercialisation de mercredi à environ 561 dollars. Il y a une semaine, le bitcoin est tombé en dessous de 50000 $ et les actions de Tesla ont chuté en dessous de 600 $ chacune après que le PDG Elon Musk ait suspendu les achats de véhicules électriques utilisant Bitcoin en raison de préoccupations concernant l’impact environnemental de l’extraction de devises numériques. Les actions de Tesla ont atteint un sommet historique de 900 $ le 25 janvier.

Les actions de Lowe’s, en hausse de 20% cette année, devraient chuter de plus de 2% à l’ouverture de mercredi malgré un bénéfice plus élevé que prévu de 3,21 dollars par action sur une hausse de près de 24% des revenus à 24,4 milliards de dollars au premier trimestre. Des inquiétudes se sont glissées en raison des défis auxquels le marché de l’habitation est confronté, notamment une pénurie de main-d’œuvre et la hausse des prix du bois.