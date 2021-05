5 choses à savoir avant l’ouverture de la bourse le mardi 4 mai

Voici les actualités, tendances et analyses les plus importantes dont les investisseurs ont besoin pour commencer leur journée de trading:

Traders sur le parquet de la Bourse de New York.

Un groupe d’adolescents servant de « ambassadeurs étudiants Covid-19 » a rejoint le gouverneur Gretchen Whitmer pour recevoir une dose du vaccin Pfizer Covid à Ford Field lors d’un événement visant à promouvoir et à encourager les résidents du Michigan à aller se faire vacciner le 6 avril 2021 à Détroit, Michigan.

CVS Health a annoncé mardi un premier trimestre solide et a relevé ses prévisions pour l’année complète alors que les clients se rendaient dans ses magasins pour des vaccinations, des tests et des prescriptions Covid. La société a été un fournisseur majeur de vaccins contre les coronavirus et a récemment commencé à proposer des rendez-vous le jour même pour les vaccins. Les actions ont augmenté de 2% dans le commerce avant commercialisation.