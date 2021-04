Voici les actualités, tendances et analyses les plus importantes dont les investisseurs ont besoin pour commencer leur journée de trading:

Traders sur le parquet de la Bourse de New York.

La Réserve fédérale lance mardi sa réunion politique de deux jours en avril. La banque centrale ne devrait prendre aucune mesure, mais les économistes s’attendent à ce qu’elle défende sa volonté de laisser l’inflation monter en flèche, alors même que des matières premières telles que le maïs et le cuivre atteignent des sommets de plusieurs années. Le maïs et le cuivre ont presque doublé au cours des 12 derniers mois.

Un chauffeur de United Parcel Service Inc. (UPS) livre des boîtes à New York, aux États-Unis, le mardi 13 octobre 2020.

Les gens portent des masques faciaux à Central Park le 10 avril 2021 à New York.

Le CDC devrait dévoiler de nouvelles orientations mardi sur le port de masque en plein air pour les personnes non vaccinées, avant un discours prévu du président Joe Biden plus tard dans la journée sur l’état de la riposte à la pandémie. Les responsables ont déclaré que l’accent sera mis dans les semaines à venir sur l’assouplissement des conseils pour les personnes vaccinées, à la fois en reconnaissance de leur faible risque et pour inciter davantage de personnes à se faire vacciner. La Maison Blanche a annoncé lundi qu’elle partagerait avec le monde environ 60 millions de doses de vaccin AstraZeneca produites aux États-Unis mais pas encore autorisées là-bas.

