5 choses à savoir avant l’ouverture de la bourse le mardi 1er juin

Voici les actualités, tendances et analyses les plus importantes dont les investisseurs ont besoin pour commencer leur journée de trading:

La Bourse de New York accueille Lightning eMotors (NYSE: ZEV), le 24 mai 2021, pour célébrer sa transition vers une société publique.

Bitcoin – 44% de réduction par rapport au sommet historique d’avril près de 65000 $ – s’est échangé au-dessus de 36000 $ mardi. La plus grande monnaie numérique du monde revisitait des niveaux jamais vus depuis février. Bitcoin s’est écrasé le mois dernier, plongeant plus de 30% de bronzage le 19 mai à environ 30000 $. Cependant, aux niveaux de mardi, il était toujours en hausse d’environ 24% en 2021 et de 275% au cours des 12 derniers mois.