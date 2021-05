5 choses à savoir avant l’ouverture de la bourse le mardi 18 mai

Voici les actualités, tendances et analyses les plus importantes dont les investisseurs ont besoin pour commencer leur journée de trading:

Home Depot a battu mardi matin les bénéfices et les attentes en matière de revenus du premier trimestre, alors que les folies des consommateurs sur leurs maisons se sont prolongées plus d’un an après le début de la pandémie de coronavirus. Les ventes nettes ont augmenté de près de 33% pour s’établir à 37,5 milliards de dollars. Le bénéfice par action était de 3,86 $. Home Depot n’a pas publié de perspectives pour l’exercice 2021.

Les actions de Macy’s ont bondi d’environ 6% dans la pré-commercialisation de mardi, peu de temps après que la chaîne de grands magasins a annoncé un bénéfice surprise au premier trimestre, alors que les contrôles de relance et le déploiement en cours du vaccin Covid ont donné aux consommateurs plus d’argent et une plus grande confiance pour retourner au centre commercial et rafraîchir leur armoires. Le chiffre d’affaires du premier trimestre, meilleur que prévu, a grimpé de 56% à 4,71 milliards de dollars. Macy’s a également relevé ses perspectives financières pour l’année entière.