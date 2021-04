Voici les actualités, tendances et analyses les plus importantes dont les investisseurs ont besoin pour commencer leur journée de trading:

Traders à la Bourse de New York.

Les contrats à terme de Dow ont baissé mardi après que la FDA et le CDC aient recommandé une pause dans l’utilisation du vaccin Covid à un coup de Johnson & Johnson. Les agences fédérales de la santé ont déclaré qu’elles examinaient les rapports de six receveurs ayant eu des problèmes de coagulation sanguine rares et graves. L’action Dow J&J a chuté de 2,5% dans les échanges avant commercialisation.

Le Dow et le S&P 500 ont commencé la semaine plus bas, brisant des séquences de trois victoires consécutives et chutant par rapport aux records de clôture de vendredi. Le Nasdaq a brisé une séquence de deux victoires consécutives. L’indice de haute technologie, à la fin de lundi, était de 1,7% par rapport à sa clôture record de février.