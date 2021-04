Voici les actualités, tendances et analyses les plus importantes dont les investisseurs ont besoin pour commencer leur journée de trading:

Traders sur le parquet de la Bourse de New York.

Les contrats à terme sur actions américaines ont été mitigés avant l’assaut des bénéfices technologiques cette semaine, à commencer par Tesla après la cloche lundi. Un tiers des entreprises du S&P 500 devraient publier des résultats trimestriels au cours de la dernière semaine d’avril, notamment Apple, Microsoft, Amazon, Facebook et Google-parent Alphabet. La semaine dernière, le Dow Jones Industrial Average, le S&P 500 et le Nasdaq ont brisé des séries de victoires de plusieurs semaines avec des pertes modestes malgré le rallye de vendredi.

Tennsco | via Reuters

Les États ont commencé à administrer Le vaccin Covid à une dose de Johnson & Johnson au cours du week-end, après que les régulateurs fédéraux ont levé vendredi soir une pause aux États-Unis, ce qui a été recommandé le 13 avril « par prudence » sur les rapports selon lesquels six femmes, âgées de 18 à 48 ans, se sont développées un trouble rare de la coagulation sanguine.

Sanofi remplira et emballera des millions de vaccins Moderna Covid dans le but de répondre à la demande d’inoculation à deux doses. Sanofi a déclaré qu’il aiderait à fournir jusqu’à 200 millions de doses de vaccin Moderna dans son usine de Ridgefield dans le New Jersey. Les détails financiers de l’arrangement n’ont pas été divulgués. En janvier, Sanofi s’est engagé à fournir le vaccin à deux doses de Pfizer.