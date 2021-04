Voici les nouvelles, tendances et analyses les plus importantes dont les investisseurs ont besoin pour commencer leur journée de trading:

La Bourse de New York est photographiée au milieu de la pandémie de maladie à coronavirus (COVID-19) à New York, le 16 avril 2021.

Un travailleur réapprovisionne un étalage de boissons gazeuses Coca-Cola Co. dans un magasin d’Orem, Utah, États-Unis, le mardi 9 février 2021.

Keith Gill, connu sous le nom de « Roaring Kitty » et crédité comme une source d’inspiration pour la frénésie commerciale alimentée par Reddit dans GameStop, a exercé des options vendredi, lui donnant 50 000 actions supplémentaires à un prix d’exercice de seulement 12 $. S’il avait vendu les options au prix de vendredi, il aurait pu gagner plus de 7 millions de dollars. Gill a également acheté 50 000 actions GameStop supplémentaires, portant son investissement total à 200 000 actions d’une valeur de plus de 30 millions de dollars à la clôture de près de 155 dollars vendredi.