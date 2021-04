Voici les actualités, tendances et analyses les plus importantes dont les investisseurs ont besoin pour commencer leur journée de trading:

Le panneau de Wall Street est vu à l’extérieur de la Bourse de New York (NYSE) à New York, le 16 février 2021.

Le ministère du Travail a rapporté jeudi 744 000 nouvelles demandes de prestations de chômage la semaine dernière. C’était un niveau de demandes de chômage initial plus élevé que prévu et en hausse de 16 000 par rapport au total révisé à la hausse de la semaine précédente. Les dernières données sur les réclamations arrivent près d’une semaine après un signe de guérison plus agressive sur le marché du travail, alors que la masse salariale non agricole en mars a augmenté de 916 000 tandis que le taux de chômage est tombé à 6%.