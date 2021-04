Voici les actualités, tendances et analyses les plus importantes dont les investisseurs ont besoin pour commencer leur journée de trading:

Wall Street devrait ouvrir plus haut jeudi, les contrats à terme sur le Nasdaq étant particulièrement solides après que les solides bénéfices d’Apple et de Facebook aient fait grimper ces actions en pré-commercialisation. Trois actions Dow – McDonald’s, Merck et Caterpillar – ont déclaré des bénéfices avant la cloche. Le gouvernement devrait publier son premier aperçu du produit intérieur brut du premier trimestre et son examen hebdomadaire des demandes de chômage jeudi matin.

Ces points de données économiques surviennent un jour après que la Réserve fédérale a maintenu la ligne sur des taux d’intérêt proches de zéro et des achats d’actifs. Les banquiers centraux ont également rassuré les marchés sur le fait que la politique monétaire resterait stable pendant un certain temps malgré le raffermissement de l’économie et la montée de l’inflation. Le Dow Jones Industrial Average, le S&P 500 et le Nasdaq ont chuté mercredi. À deux jours d’avril, les trois indices de référence boursière étaient solidement dans le vert pour le mois.