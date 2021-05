5 choses à savoir avant l’ouverture de la bourse le jeudi 27 mai

Voici les actualités, tendances et analyses les plus importantes dont les investisseurs ont besoin pour commencer leur journée de trading:

Le panneau Wall Street est visible près de la Bourse de New York (NYSE) à New York, le 4 mai 2021.

Les contrats à terme sur actions américaines étaient pour la plupart inférieurs jeudi, et le rendement du Trésor à 10 ans était stable juste en dessous de 1,6% avant une rafale de données économiques du matin. Le marché a enregistré de modestes gains mercredi, soutenus par des actions liées à la réouverture économique. Le S&P 500 a terminé à moins de 1% de sa clôture record du 7 mai. Avec deux jours de bourse restants en mai, le Nasdaq était en hausse de près de 2% pour la semaine mais en baisse de 1,6% pour le mois. Le Dow Jones Industrial Average et le S&P 500 étaient en hausse pour la semaine et le mois.

Acorns a annoncé jeudi qu’elle fusionnerait avec Pioneer Merger Corp., une société d’acquisition à vocation spéciale cotée en bourse. L’accord SPAC valorise Acorns à environ 2,2 milliards de dollars, soit plus du double de sa dernière évaluation privée. Lorsque la transaction sera finalisée, Acorns se négociera sur le Nasdaq sous le symbole OAKS, un clin d’œil à la devise de l’entreprise et à l’analogie de la culture des glands en «chênes puissants». La branche de capital-risque de Comcast et NBCUniversal sont des investisseurs dans Acorns. Comcast possède également CNBC.