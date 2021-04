Voici les actualités, tendances et analyses les plus importantes dont les investisseurs ont besoin pour commencer leur journée de trading:

Southwest Airlines a déclaré jeudi que les réservations de voyages d’agrément continuent d’augmenter et qu’elle s’attend à un flux de trésorerie d’équilibre « ou mieux » d’ici juin. La compagnie aérienne basée à Dallas a enregistré un bénéfice net de 116 millions de dollars au premier trimestre, contre une perte de 94 millions de dollars il y a un an. Son bénéfice du premier trimestre était le résultat de plus d’un milliard de dollars d’aide fédérale qui ont compensé ses coûts de main-d’œuvre. Les revenus de 2,1 milliards de dollars ont chuté de près de 52% par rapport à l’année précédente. Les actions ont augmenté de 1,5% sur le pré-marché.

American Airlines a enregistré une perte nette de 1,25 milliard de dollars, sa cinquième perte trimestrielle consécutive. Le transporteur, comme ses rivaux Delta et United, a été contraint de se passer d’une grande partie des revenus commerciaux et des voyages internationaux sur lesquels ils comptaient depuis longtemps. Les revenus d’American se sont élevés à un peu plus de 4 milliards de dollars, en baisse de près de 53% par rapport aux plus de 8,5 milliards de dollars publiés il y a un an. Les actions ont bondi de 2,3%.