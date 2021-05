5 choses à savoir avant l’ouverture de la bourse le jeudi 13 mai

Voici les actualités, tendances et analyses les plus importantes dont les investisseurs ont besoin pour commencer leur journée de trading:

L’indice des prix à la production, souvent négligé par les investisseurs, est sous le feu des projecteurs après que le rapport de mercredi sur les prix à la consommation a montré que l’inflation était plus chaude que prévu et a déclenché une vente massive à Wall Street. Les données sur les prix à la production en avril sont publiées à 8 h 30 HE. Les économistes interrogés par FactSet s’attendent à une augmentation de 0,3% par rapport au mois précédent. L’IPP d’une année à l’autre devrait afficher une hausse de 3,8%, selon FactSet. Mercredi, le ministère du Travail a rapporté que les prix payés par les consommateurs américains pour les biens et services en avril, ils ont accéléré à leur rythme le plus rapide depuis 2008, l’indice des prix à la consommation atteignant 4,2% par rapport à l’an dernier.