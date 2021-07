5 choses à savoir avant l’ouverture de la bourse jeudi 8 juillet

Voici les nouvelles, les tendances et les analyses les plus importantes dont les investisseurs ont besoin pour commencer leur journée de négociation :

A deux semaines des JO de Tokyo, le Premier ministre japonais jeudi annoncé l’état d’urgence pour la capitale en raison de l’augmentation des infections à Covid. L’ordre entrera en vigueur lundi prochain et jusqu’au 22 août. Cela signifie que les Jeux olympiques, qui s’ouvriront le 23 juillet et se termineront le 8 août, se dérouleront entièrement dans le cadre de mesures d’urgence. Alors que les fans de l’étranger ont été interdits il y a des mois, les responsables des Jeux olympiques ont récemment fixé les limites des sites à 50% de la capacité des spectateurs locaux. Cependant, l’état d’urgence pourrait forcer un autre changement dans la politique des fans.

Le bilan mondial des morts de Covid a dépassé les quatre millions mercredi soir alors que les infections dans le monde ont dépassé 185 millions, selon données compilées par l’Université Johns Hopkins. Ces derniers mois, de nombreux pays sont aux prises avec une recrudescence des infections à Covid en raison de la propagation de la variante delta plus transmissible, qui est apparue pour la première fois en Inde. La variante delta représente désormais plus de la moitié des nouveaux cas de Covid aux États-Unis L’Organisation mondiale de la santé a déclaré que le delta est la variante « la plus rapide et la plus apte » à ce jour, et les experts de la santé ont averti qu’elle pourrait saper les efforts pour contenir Covid même pendant les campagnes de vaccination sont en cours dans le monde entier.