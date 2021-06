5 choses à savoir avant l’ouverture de la bourse jeudi 3 juin

Voici les nouvelles, les tendances et les analyses les plus importantes dont les investisseurs ont besoin pour commencer leur journée de négociation :

Traders à la Bourse de New York, le 2 juin 2021.

Les contrats à terme sur actions américaines ont chuté jeudi après qu’une autre journée calme sur le marché au sens large ait démenti l’incroyable négociation des actions meme AMC Entertainment. Lors de la pré-commercialisation de jeudi, AMC a effacé la majeure partie d’une augmentation initiale de 20%, diminuant à un moment donné, après que la chaîne de cinémas a demandé à vendre 11,55 millions d’actions « de temps en temps ». Les actions d’AMC ont grimpé de 95% mercredi, portant leurs gains cumulés à plus de 2 800 %.

Se concentrant sur le lien entre les pressions inflationnistes et la réouverture des entreprises américaines après Covid, le Dow Jones Industrial Average, le S&P 500 et le Nasdaq ont affiché de modestes gains mercredi. Le Dow Jones et le S&P 500 étaient à 1% de leurs clôtures record de mai, tandis que le Nasdaq était à 2,7% de sa clôture record de fin avril.