5 choses à savoir avant l’ouverture de la bourse jeudi 24 juin

La Bourse de New York accueille Sprinklr (NYSE : CXM), le 23 juin 2021, à l’occasion de son introduction en bourse.

Un groupe bipartite de sénateurs recherche le soutien de Biden pour un plan d’infrastructure de 953 milliards de dollars lors de la réunion de jeudi. Les responsables de l’administration et les dirigeants démocrates ont qualifié la proposition de développement positif. La dernière offre du président était un paquet de 1,7 billion de dollars. Les républicains étant opposés à l’augmentation du taux d’imposition des sociétés proposée par Biden, le groupe bipartite cherche d’autres moyens d’augmenter ses revenus. Biden a rejeté leur idée de permettre aux taxes sur l’essence payées à la pompe d’augmenter avec l’inflation.

Une usine de fabrication de produits pharmaceutiques d’Eli Lilly and Company est photographiée au 50 ImClone Drive à Branchburg, New Jersey, le 5 mars 2021.

Actions de Eli Lilly a augmenté de 8% en pré-commercialisation jeudi après le fabricant de médicaments américain dit qu’il va déposer une demande de commercialisation plus tard cette année pour son traitement expérimental contre la maladie d’Alzheimer, dans le cadre de la procédure d’approbation accélérée de la FDA. Lilly a dit, « L’innocuité, la tolérabilité et l’efficacité du donanemab sont également en cours d’évaluation » dans une étude en cours à un stade avancé. Plus tôt ce mois-ci, trois membres d’un groupe consultatif clé de la FDA ont démissionné suite à la décision controversée de l’agence d’approuver le nouveau médicament de Biogen contre la maladie d’Alzheimer.