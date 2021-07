5 choses à savoir avant l’ouverture de la bourse jeudi 22 juillet

Voici les nouvelles, les tendances et les analyses les plus importantes dont les investisseurs ont besoin pour commencer leur journée de négociation :

Un panneau de Wall Street est représenté à l’extérieur de la Bourse de New York au milieu de la pandémie de maladie à coronavirus (COVID-19) dans le quartier de Manhattan à New York, le 16 avril 2021.

À 10 h HE, la National Association of Realtors publie son rapport de juin sur les ventes de maisons existantes. Les économistes s’attendent à une augmentation de 2,2% à un taux annuel de 5,93 millions d’unités. Les ventes de maisons existantes ont chuté de 0,9 % en mai.

Southwest a également signalé une augmentation de ses revenus au cours du trimestre. Les ventes de la compagnie aérienne basée à Dallas ont augmenté de près de 300 % par rapport à l’année précédente pour atteindre 4 milliards de dollars. Il s’agit toujours d’une baisse de 32 % par rapport à la période de 2019. Le bénéfice net du deuxième trimestre a totalisé 348 millions de dollars, contre une perte de 915 millions de dollars un an plus tôt. Sur une base ajustée, Southwest a perdu 35 cents par action, plus que prévu. Les actions du Sud-Ouest et de l’Amérique étaient plus faibles dans le pré-marché.