5 choses à savoir avant l’ouverture de la bourse jeudi 15 juillet

Voici les nouvelles, les tendances et les analyses les plus importantes dont les investisseurs ont besoin pour commencer leur journée de négociation :

UnitedHealth a publié jeudi matin des bénéfices trimestriels supérieurs aux attentes. Au deuxième trimestre, le plus grand assureur-maladie américain a fait état d’une taux de sinistralité médicale — le pourcentage des primes perçues dépensé en services — de près de 83 %. Cela contre 70% un an plus tôt, lorsque les patients ont reporté les soins non urgents en raison de la pandémie. UnitedHealth a également relevé son objectif de bénéfice annuel. L’action Dow a chuté de 0,4% en pré-marché.

GameStop, le stock de mème d’origine, a chuté de plus de 21% ce mois-ci, et cela a continué pendant le pré-marché alors que la réalité des rassemblements de type bulle et des entreprises défaillantes a commencé à devenir évidente pour les investisseurs obsédés par Reddit. Cependant, pour 2021, AMC était toujours en hausse de plus de 1 450 % et GameStop de près de 800%.