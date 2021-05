5 choses à savoir avant le vote du panel CDC sur l’utilisation chez les adolescents

Une étudiante reçoit son premier vaccin Pfizer Biontech COVID à l’école secondaire Ridley, le 3 mai 2021, dans le cadre d’une clinique pour étudiants âgés de 16 à 18 ans. Pete Bannan | Groupe MediaNews | Horaires quotidiens via Getty Images

Un comité consultatif clé du CDC doit voter mercredi sur l’opportunité de recommander d’étendre l’utilisation du vaccin Covid-19 de Pfizer et BioNTech aux enfants âgés de 12 à 15 ans. L’approbation du Comité consultatif des CDC sur les pratiques d’immunisation, qui est largement attendue, est la dernière étape avant que les responsables américains ne donnent aux États le feu vert pour ouvrir les vaccinations à des millions d’adolescents dès jeudi. Permettre aux adolescents de se faire vacciner accélérera les efforts du pays pour réduire les infections et revenir à une forme de normalité, selon les responsables de la santé publique et les experts en maladies infectieuses. Il permet également aux États de faire vacciner les élèves des collèges avant le début des camps d’été et le début de l’école à l’automne. La réunion du panel des Centers for Disease Control and Prevention intervient deux jours après que la Food and Drug Administration a annoncé qu’elle approuvait la demande de Pfizer et BioNTech d’autoriser leur vaccin à être administré aux jeunes adolescents en cas d’urgence. Le vaccin est déjà autorisé chez les personnes de 16 ans et plus. Il sera administré aux adolescents en deux doses, à trois semaines d’intervalle, le même régime pour 16 ans et plus, a déclaré la FDA. Voici à quoi s’attendre.

Quand votent-ils?

La réunion est prévue de 11 h HE à 17 h HE, selon un projet d’ordre du jour. Le vote a généralement lieu vers la fin. Avant le vote, des experts médicaux évalueront les données des essais cliniques de Pfizer et BioNTech et donneront leur avis sur le vaccin, y compris si les avantages l’emportent sur les risques d’utilisation chez les adolescents. Les entreprises ont déclaré à la fin du mois de mars que le vaccin s’était avéré efficace à 100% dans un essai clinique portant sur plus de 2 000 adolescents. Les effets secondaires étaient généralement cohérents avec ceux observés chez les adultes, ont-ils ajouté.

Que se passe-t-il ensuite?

Le Dr Peter Marks, directeur du Center for Biologics Evaluation and Research de la FDA, a déclaré aux journalistes lundi qu’il s’attendait à ce que les premiers injections pour les jeunes adolescents soient administrées dès jeudi, en attendant l’approbation du comité et l’approbation du directeur du CDC. La distribution des vaccins variera aux États-Unis, ont déclaré des responsables aux journalistes, car les États ont des réglementations différentes sur qui peut administrer des vaccins aux groupes d’âge plus jeunes. L’administration Biden a déclaré qu’elle prévoyait d’envoyer des vaccins directement aux bureaux des pédiatres et de rendre les doses disponibles sur d’autres sites comme les centres communautaires.

Le vaccin est-il sûr?

Dans une déclaration lundi, la commissaire par intérim de la FDA, le Dr Janet Woodcock, a assuré aux parents que l’agence « avait entrepris un examen rigoureux et approfondi de toutes les données disponibles » avant de les autoriser à être utilisées chez les jeunes adolescents. La FDA a déclaré que les effets secondaires chez les adolescents étaient cohérents avec ceux rapportés chez les participants aux essais cliniques âgés de 16 ans et plus. Il a noté que le vaccin ne devrait pas être administré à toute personne ayant des antécédents connus de réactions allergiques graves, y compris l’anaphylaxie, une réaction allergique grave et potentiellement mortelle. Les effets secondaires les plus fréquemment rapportés étaient des douleurs au site d’injection et dans les articulations et les muscles, la fatigue, les maux de tête, les frissons et la fièvre, selon la FDA. À l’exception de la douleur au site d’injection, plus d’adolescents ont signalé des effets secondaires après la deuxième dose qu’après la première, a déclaré l’agence. Les effets secondaires duraient généralement de un à trois jours.

Quand les jeunes enfants auront-ils accès?

Des essais sont en cours pour tester les vaccins Covid chez les enfants de moins de 12 ans, mais les chercheurs s’attendent à ce que ces essais prennent plus de temps car ils étudient progressivement des groupes d’âge plus jeunes et expérimentent des doses plus faibles après que les vaccins se sont avérés sans danger chez les enfants plus âgés. L’approbation de la FDA pour les enfants de moins de 12 ans pourrait intervenir au cours du second semestre de cette année. Dans une présentation de diapositives a accompagné la publication des résultats de la société le 4 mai, Pfizer a déclaré qu’elle prévoyait de demander l’autorisation de son vaccin pour une utilisation chez les tout-petits et les jeunes enfants en septembre et les nourrissons en novembre. Moderna et Johnson & Johnson, dont les vaccins sont autorisés pour les personnes de 18 ans et plus, testent également leurs vaccins auprès de groupes d’âge plus jeunes.

Les enfants auront-ils besoin de photos pour l’école et les activités?