5 choses à savoir aujourd’hui : Zelenskyy rencontre Biden aux États-Unis

Un avocat qui représentait les organisateurs de “Freedom Convoy” a été poursuivi pour une plainte impliquant un drapeau nazi, des règlements pour une interdiction d’entrer sur les acheteurs étrangers ont été annoncés et le président ukrainien Volodymyr Zelenskyy rencontre le président américain Joe Biden à la Maison Blanche. Voici ce que vous devez savoir pour commencer votre journée.

1. L’avocat du convoi poursuivi: Un avocat qui représentait les organisateurs du « Freedom Convoy » a été poursuivi pour diffamation après avoir allégué qu’un consultant de Toronto portait un drapeau nazi pour discréditer les manifestants.

2. Règles d’interdiction: La Société canadienne d’hypothèques et de logement a annoncé un règlement sur l’interdiction des acheteurs de maison étrangers, qui entrera en vigueur le 1er janvier.

3. “Pas de compromis”: Le président ukrainien Volodymyr Zelenskyy a effectué une visite provocante en temps de guerre à Washington pour remercier les dirigeants américains et les “Américains ordinaires” pour leur soutien dans la lutte contre l’invasion russe et a promis qu’il n’y aurait “aucun compromis” pour tenter de mettre fin à la guerre.

4. L’hiver arrive: Une importante tempête hivernale qui s’abat sur Toronto s’ajoute à la calamité dans les aéroports canadiens déjà en proie à des annulations de vols et à des retards déclenchés en début de semaine par de fortes chutes de neige à Vancouver.

5. Saison des soldes: Les magasins au Canada se préparent pour les soldes du lendemain de Noël, avec de nombreuses offres lancées tôt dans l’espoir d’attirer les acheteurs soucieux de leur budget.

Encore une chose…

Escroqueries pendant les fêtes: Attention à ces 12 arnaques de Noël, met en garde le Better Business Bureau.

DOSSIER – En ce 8 octobre 2019, photo d’archive d’une femme tapant sur un clavier à New York. Les escroqueries par hameçonnage qui infectent un ordinateur et permettent potentiellement aux pirates d’envahir des comptes bancaires et autres sont hautement évitables, mais cela demande une vigilance éternelle de la part des utilisateurs d’ordinateurs. (AP Photo/Jenny Kane, Dossier)