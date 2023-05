5 choses à savoir aujourd’hui : Westjet commence à annuler des vols

Un meurtre en plein jour à Montréal pourrait signaler une escalade de la violence mafieuse, WestJet annonce qu’il annule des vols, et le prince Harry et Meghan sont traqués par des paparazzi à New York.

Voici ce que vous devez savoir pour commencer votre journée.

1. Mafia montréalaise : Le meurtre d’une femme en plein jour dans sa voiture cette semaine est soupçonné par la police d’être lié au crime organisé, a déclaré mercredi le chef de la police de Montréal aux journalistes, alors qu’il assistait à une rencontre organisée par le département pour les membres du public. .

2. Horreur sur l’autoroute : Deux personnes dans une voiture ont été poursuivies et percutées à plusieurs reprises par une camionnette à Edmonton, et l’incident a été filmé.

3. « Poursuite en voiture quasi catastrophique »: Le prince Harry et sa femme, Meghan, ont été suivis dans leur voiture par des photographes alors qu’ils quittaient un événement caritatif à New York mardi soir, se réfugiant brièvement dans un poste de police avant d’être emmenés dans un taxi jaune.

4. ‘La prison, pas la liberté sous caution’ : Le chef du Parti conservateur, Pierre Poilievre, a déclaré que s’il devenait premier ministre, son gouvernement adopterait une loi pour refuser aux récidivistes violents l’accès à la libération sous caution. Mais est-ce constitutionnel ?

5. Le compte à rebours continue : Alors que les pourparlers entre WestJet et le syndicat des pilotes se poursuivent avant la date limite de grève de vendredi, la compagnie aérienne a annoncé qu’elle avait commencé à annuler des vols.

Encore une chose…

« Il est toujours debout aujourd’hui » : l’emblématique Mill No. 3 de la Colombie-Britannique célèbre 100 ans d’histoire L’historique Mill No.3 domine le pittoresque Howe Sound de la Colombie-Britannique. (Mélanie Nagy, CTV News)