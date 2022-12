5 choses à savoir aujourd’hui : Un nouveau projet de loi sur la garde d’enfants sera déposé

Un nouveau projet de loi sur l’apprentissage préscolaire et le système de garde d’enfants devrait être annoncé par le ministre canadien de la Famille, Ottawa examinera un contrat de la GRC avec une entreprise liée au gouvernement chinois, et ce que la dernière hausse des taux de la Banque du Canada signifie pour l’inflation et les consommateurs. Voici ce que vous devez savoir pour commencer votre journée.

1. Facture de garde d’enfants: Le gouvernement fédéral semble sur le point de présenter une nouvelle législation visant à renforcer le système canadien d’apprentissage et de garde des jeunes enfants.

2. Examen du contrat: Les fonctionnaires fédéraux disent qu’ils réexamineront un contrat accordé à une entreprise canadienne l’an dernier, étant donné les liens de son organisation mère avec le gouvernement chinois.

3. Hausse des tarifs: La Banque du Canada a relevé son taux directeur d’un demi-point de pourcentage à 4,25 % mercredi. Voici un aperçu de ce que signifie le taux, comment les analystes l’interprètent et ce qu’il pourrait signifier pour les consommateurs.

4. Rompre avec la tradition: Quelques mois seulement après le début du règne de son mari, le roi Charles III, un expert royal affirme que la reine consort Camilla met déjà sa propre empreinte personnelle sur le travail.

5. Uber cher: Un rapport récemment publié par Uber Eats montre qu’un Torontois a commandé le repas le plus cher via l’application au Canada cette année, dépensant 1 048 $ dans un restaurant de hamburgers.

Encore une chose…

Alerte aux arnaques: Un ancien policier met en garde contre les escroqueries impliquant des cartes-cadeaux falsifiées chez les détaillants.

Nichelle Laus, influenceuse du conditionnement physique et de la sécurité publique basée à Toronto, exhorte les Canadiens à être vigilants cette saison des Fêtes lorsqu’ils achètent des cartes-cadeaux exposées dans les magasins de détail, après avoir failli être victime d’une escroquerie impliquant des cartes-cadeaux falsifiées à deux reprises. (nichellelaus/TikTok)