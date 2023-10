5 choses à savoir aujourd’hui : Un nouveau président, le Manitoba vote

La Chambre des communes s’apprête à choisir un nouveau président, les Manitobains se rendent aux urnes aujourd’hui et les propriétaires du Canada se préparent à un choc en matière de remboursements hypothécaires.

Voici ce que vous devez savoir pour commencer votre journée :

1. Un nouveau Président : La Chambre des communes devrait voter mardi pour élire un nouveau président lors d’une rare élection de mi-session après la démission d’Anthony Rota.

2. Votes manitobains : Les candidats ont fait leur discours final devant les électeurs alors que les Manitobains se rendent aux urnes aujourd’hui.

3. Douleurs liées aux taux d’intérêt: Alors que les taux d’intérêt devraient de plus en plus rester élevés plus longtemps, bon nombre des propriétaires qui ont maintenu des taux bas il y a des années se préparent probablement à des difficultés financières à l’approche du renouvellement de leur prêt hypothécaire.

4. Avertissement controversé : Un avis d’Environnement Canada citant les feux d’artifice de Diwali comme raison de se préparer à la mauvaise qualité de l’air en octobre dernier a été publié malgré les multiples avertissements de certains membres du personnel selon lesquels ils seraient discriminatoires.

5. Procès Trump : Donald Trump, lésé et rebelle, a passé une journée au tribunal lundi pour le début difficile d’un procès dans le cadre d’un procès pour fraude qui pourrait lui coûter le contrôle de propriétés.

Encore une chose…

Pourriez-vous être un « accro à Internet dans le déni » ? Une nouvelle étude suggère une ampleur des dépendances en ligne

Une femme assise sur son lit parcourant son téléphone. Beaucoup de gens ne réalisent même pas qu’ils sont accros à Internet, selon une nouvelle étude. (Photo de Thirdman/Pexels)