5 choses à savoir aujourd’hui : Trump se rend

Donald Trump capitule en Géorgie, Kleenex quitte le marché canadien et le président de la fédération espagnole de football refuse de démissionner pour avoir embrassé un joueur sur les lèvres.

1. Trump se rend : La photo de l’ancien président américain Donald Trump a été publiée après qu’il s’est rendu aux autorités géorgiennes pour avoir participé à un complot visant à renverser les élections de 2020.

2. Fini les Kleenex: Kimberly-Clark affirme que les mouchoirs Kleenex ne seront plus vendus au Canada à compter d’août 2023, invoquant des « complexités uniques ».

3. Que s’est-il passé en Russie ? Une évaluation préliminaire des services de renseignement américains a conclu que l’accident d’avion présumé avoir tué le chef mercenaire russe Eugène Prigojine avait été provoqué intentionnellement par une explosion.

4. Baiser de la Coupe des Mots : Le président de la fédération espagnole de football a refusé de démissionner vendredi malgré un tollé pour avoir embrassé une joueuse sur les lèvres sans son consentement après la finale de la Coupe du monde féminine.

5. Étudiants internationaux : Un étudiant international basé à Toronto dénonce les conditions de vie surpeuplées et inconfortables qu’il endure depuis des mois dans un bungalow de Scarborough. Une situation qui fait désormais partie d’une enquête municipale.

Encore une chose…

Ce sont les races de chiens et de chats les plus populaires au Canada

Selon le rapport, les races mixtes non conçues détiennent le titre de race de chien la plus populaire au Canada, suivies de près par le Labrador Retriever, le Golden Retriever, le Goldendoodle et le berger allemand en termes de popularité. (Photo : pexels)