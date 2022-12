5 choses à savoir aujourd’hui : Trudeau met les bouchées doubles à Poilievre

Le premier ministre Justin Trudeau s’en prend au chef conservateur Pierre Poilievre lors d’un discours aux membres du Parti libéral, la première ministre de l’Alberta, Danielle Smith, s’excuse pour ses commentaires sur les Premières Nations, et un sondage révèle que la moitié des Canadiens envisagent de changer d’emploi en 2023. Voici ce que vous devez savoir pour commencer votre journée.

1. “Le Canada n’est pas brisé”: Le premier ministre Justin Trudeau est allé dur après son rival conservateur dans un discours aux libéraux mercredi soir, visant directement la déclaration de Pierre Poilievre selon laquelle le Canada « est brisé ».

2. Alb. excuses: La première ministre Danielle Smith dit qu’elle est désolée si quelqu’un a mal interprété les remarques pour conclure qu’elle assimilait le traitement de l’Alberta par Ottawa à l’abus systémique et horrible des peuples des Premières Nations au Canada.

3. Marché du travail: Malgré l’incertitude économique et les taux d’inflation élevés, un sondage publié récemment indique que jusqu’à la moitié des Canadiens envisagent de changer d’emploi au cours de l’année à venir.

4. Patron ‘twitch’: Stephen ‘tWitch’ Boss, l’aimable DJ de ‘Ellen DeGeneres Show’ et danseur devenu célèbre sur ‘So You Think You Can Dance’, est décédé à 40 ans.

5. Augmentation du stress: L’organisme de réglementation bancaire du Canada devrait faire une annonce concernant le taux d’intérêt utilisé dans un test de résistance clé pour les prêts hypothécaires non assurés ce matin.

Encore une chose…

Immobilier: Quelle taille de maison pouvez-vous obtenir pour 300 000 $ ? Voici ce qu’il y a sur le marché.

(Shawn Hof / Sheldon Casavant, Century 21 Masters)