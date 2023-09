5 choses à savoir aujourd’hui : Trudeau en Inde, le bilan des morts au Maroc s’alourdit

Le Premier ministre est coincé en Inde, le bilan des morts suite au tremblement de terre au Maroc s’alourdit et le chef du football espagnol, en difficulté, démissionne.

Voici ce que vous devez savoir pour commencer votre journée :

1. Coincé en Inde : L’avion du premier ministre Justin Trudeau connaît un problème technique qui oblige toute la délégation canadienne à rester en Inde, où a eu lieu le sommet du G20 de cette année.

2 : Séisme au Maroc : Au Maroc, plus de 2.400 personnes sont mortes – un chiffre qui devrait augmenter – et les Nations Unies estiment que 300.000 personnes ont été touchées par le séisme de magnitude 6,8 survenu vendredi soir.

3. Scandale des baisers : Le président de la Fédération espagnole de football, Luis Rubiales, a démissionné dimanche après trois semaines de scandale suite à des allégations selon lesquelles il aurait embrassé non sollicité une joueuse de l’équipe nationale féminine alors qu’elle célébrait sa victoire en Coupe du monde le mois dernier.

4.« Un sentiment de malaise » : Même si la trajectoire de l’ouragan Lee reste floue, l’anxiété créée par les puissantes tempêtes s’est accrue sur la côte Est, en particulier dans les communautés qui ont ressenti la colère de Fiona l’année dernière.

5.Relations Russie-Corée du Nord : Un train nord-coréen transportant vraisemblablement le dirigeant Kim Jong Un est parti pour la Russie pour une éventuelle rencontre avec le président russe Vladimir Poutine, ont annoncé lundi les médias sud-coréens.

Encore une chose…

Un meurtrier évadé en fuite aux États-Unis a changé d’apparence et s’est échappé des zones de recherche

Une photo fournie par la prison du comté de Chester (à gauche) montre Danelo Cavalcante et une image fournie plus tard par la police de l’État de Pennsylvanie (à droite) montre Cavalcante après une semaine de fuite avec ce que la police a appelé « une apparence modifiée ». (Prison du comté de Chester et police de l’État de Pennsylvanie via AP)