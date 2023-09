5 choses à savoir aujourd’hui : Trudeau à propos de l’épicerie et inondations en Libye

Le premier ministre Justin Trudeau annonce de nouvelles mesures visant à réduire l’accessibilité au logement et à l’épicerie, le nombre de morts en Libye dépasse les 11 000 et les communautés des Maritimes se préparent à l’arrivée de l’ouragan Lee.

Voici ce que vous devez savoir pour commencer votre journée :

1. Épicerie et logement : Le gouvernement libéral dépoussière une mesure qu’il avait promise il y a des années et s’inspire des propositions d’autres partis visant à réduire le prix des produits d’épicerie et à augmenter le nombre de logements, alors qu’il s’efforce de résoudre les problèmes d’abordabilité qui préoccupent de nombreux Canadiens.

2. Inondations en Libye : Le nombre de morts dans la ville côtière libyenne de Derna s’est élevé à 11 300 alors que les efforts de recherche se poursuivent à la suite d’une inondation massive alimentée par la rupture de deux barrages lors de fortes pluies.

3. Ouragan Lee : Certaines parties de la Nouvelle-Écosse et du Nouveau-Brunswick se préparent à l’arrivée de l’ouragan Lee, qui devrait s’approcher des Maritimes en tant qu’ouragan de catégorie 1 samedi matin.

4. Prenez un autre café : Selon une étude récente, le nombre de tasses de café qu’un individu consomme révèle le risque élevé ou faible de développer des troubles de santé mentale comme la dépression ou l’anxiété.

5. Histoires d’OVNIS recherchées : Les scientifiques de la NASA demandent aux gens de partager leurs expériences d’observations de phénomènes anormaux non identifiés, affirmant que davantage d’informations et de recherches autour de ces rapports pourraient aider à réduire la stigmatisation associée à ce sujet.

Encore une chose…

Saskatchewan. la division scolaire dit qu’elle ne permet pas aux élèves de « s’identifier comme des furries »

Furries pose pour la photo annuelle du groupe Fursuit à la convention Anthrocon au centre de congrès David L. Lawrence, le samedi 2 juin 2022, dans le centre-ville de Pittsburgh. Les Furries ont fermé la rue de Penn Avenue entre la 9e et la 11e rue pour leur défilé annuel de Fursuit et leur Block Party. (Maya Giron/Pittsburgh Post-Gazette via AP)