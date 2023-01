5 choses à savoir aujourd’hui : Panne de communication chez Sunwing

Une panne des communications numériques a peut-être entraîné de nouveaux retards pour les passagers de Sunwing, les communautés se mobilisent pour la sécurité des Bills Damar Hamlin à la suite de l’arrêt cardiaque choquant du joueur, et le président ukrainien Volodymyr Zelenskyy a déclaré avoir eu une “conversation de fond” avec le premier ministre Justin Trudeau. Voici ce que vous devez savoir pour commencer votre journée.

1. E-mails retardés, sièges vides: Davantage de passagers de Sunwing sont peut-être restés bloqués plus longtemps dans des destinations tropicales après que la compagnie aérienne n’a pas réussi à remplir les sièges de certains vols de sauvetage en raison d’une panne de communication numérique.

2. “C’est un battant” : Après que la sécurité des Buffalo Bills, Damar Hamlin, se soit effondrée sur le terrain lundi, les joueurs et les fans de toute la NFL se sont ralliés à son soutien, avec des veillées organisées à Cincinnati et à l’extérieur du stade des Bills.

3. Sous-variante XBB.1.5 : Selon certains experts, la nouvelle sous-variante d’Omicron, qui représente soudainement 40% des cas aux États-Unis, pourrait mieux échapper aux anticorps que les variantes précédentes.

4. Zelenskyy appelle Trudeau : Le président ukrainien Volodymyr Zelenskyy dit avoir eu une «conversation de fond» avec le premier ministre Justin Trudeau mardi.

5. Tendances en milieu de travail: Les tendances pour 2023 indiquent que les travailleurs continueront d’avoir le dessus et que les employeurs devront augmenter les salaires, les avantages sociaux et d’autres initiatives en matière de diversité et d’inclusion s’ils veulent conserver leur personnel, selon un rapport.

Encore une chose…

Devoirs familiaux : Comment le travail à domicile affecte les rôles de genre dans le ménage, selon une nouvelle étude.

Paul Hambleton travaille sur son ordinateur portable chez lui à Hudson, dans le Wisconsin, le mercredi 16 novembre 2022. (AP Photo/David Goldman)