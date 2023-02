5 choses à savoir aujourd’hui : les secouristes travaillent en Turquie, en Syrie

Les sauveteurs cherchent désespérément des survivants après qu’un tremblement de terre majeur a frappé la Turquie et la Syrie, de nouveaux détails émergent avant la réunion fédérale-provinciale sur les soins de santé de mardi, et le ministre de l’Immigration du Québec est « surpris » que les demandeurs d’asile reçoivent des billets de bus gratuits depuis New York. Voici ce que vous devez savoir pour commencer votre journée.

1. Survivants hurlants: Les secouristes et les civils déplacent l’épave à la main dans une recherche désespérée de survivants piégés par un tremblement de terre dévastateur qui a frappé la Turquie et la Syrie.

2. Réunion de soins de santé: Alors que les préparatifs sont en cours pour la «réunion de travail» prévue sur les soins de santé entre le premier ministre Justin Trudeau et les premiers ministres du Canada mardi, de nouveaux détails émergent sur le déroulement de la rencontre fédérale-provinciale tant attendue.

3. Demandeurs d’asile: La nouvelle que la ville de New York offre des billets d’autobus gratuits aux migrants qui se dirigent vers le nord pour demander l’asile au Canada souligne le besoin urgent de régler la situation à la frontière, a déclaré le ministre de l’Immigration du Québec.

4. Relation spéciale: Selon les résultats d’un sondage publié avant le discours sur l’état de l’Union du président américain Joe Biden mardi soir, une majorité de Canadiens considèrent toujours les États-Unis comme l’allié le plus proche de leur pays.

5. Limites de diffusion: Les utilisateurs de Netflix qui partagent des mots de passe entre amis et en famille pourraient être surpris, car le service de streaming commence à sévir contre le partage de mots de passe.

Encore une chose…

Ballon chinois: Pourquoi le présumé ballon espion chinois n’a-t-il pas été abattu au-dessus du Canada ?

Sur cette photo fournie par Chad Fish, les restes d’un grand ballon dérivent au-dessus de l’océan Atlantique, juste au large des côtes de la Caroline du Sud, avec un avion de chasse et sa traînée vue en dessous, le 4 février 2023. (Chad Fish via AP , Déposer)