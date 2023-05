5 choses à savoir aujourd’hui : les résultats des élections en Alberta

Les Albertains se sont rendus aux urnes et les résultats sont connus, de plus en plus d’appels au rapporteur spécial David Johnston de se retirer, et les tragédies rappellent la nécessité de se méfier de la sécurité de l’eau à mesure que le temps se réchauffe.

Voici ce que vous devez savoir pour commencer votre journée.

1. Élection albertaine : Danielle Smith est toujours la première ministre de l’Alberta, survivant à une campagne vigoureuse et à un vote serré lundi contre la challenger du NPD Rachel Notley.

2. Appels à se retirer : Le chef du NPD, Jagmeet Singh, fait pression pour que le rapporteur spécial David Johnston « se retire » de son rôle d’examen de la question de l’ingérence étrangère avant de se lancer dans des audiences publiques.

3. « Conséquences écrasantes »: Les incendies dits d’interface, qui se produisent là où les forêts et les flammes rencontrent le développement humain, sont en augmentation et le nombre de personnes exposées aux incendies est susceptible d’augmenter considérablement.

4. « Les tragédies se produisent beaucoup trop souvent »: Alors que la saison estivale de baignade approche à grands pas, le Conseil canadien de la sécurité rappelle aux gens d’être prudents et de prendre des mesures pour éviter la noyade, surtout après la mort de trois enfants à quelques jours d’intervalle.

5. Les critiques de mode : Billie Eilish s’attaque aux personnes qui ont apparemment un problème avec l’évolution de son style au fil des ans.

Encore une chose…

L’art de s’excuser et 13 mots à ne pas dire après « désolé »

L’art des excuses consiste à dire les mots « je suis désolé » ou « je m’excuse », déclarent les auteurs du nouveau livre « Désolé, désolé, désolé ». (Pexels/ Brett Jordan)