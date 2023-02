5 choses à savoir aujourd’hui : les réfugiés luttent le jour de la Saint-Valentin

Un recours collectif allègue qu’un ancien directeur de Montréal a abusé sexuellement de jeunes étudiants, un nouveau rapport indique que le Canada a besoin d’un pic dans le développement du logement à mesure que l’immigration augmente, et ce que nous savons des efforts du Pentagone pour étudier les ovnis et les “phénomènes aériens non identifiés”. Voici ce que vous devez savoir pour commencer votre journée.

1. Recours collectif: Un ancien directeur d’école de Montréal est accusé d’avoir agressé sexuellement de jeunes élèves, certains dès l’âge de sept ans, lors d’activités parascolaires à sa ferme en Ontario et à son domicile dans les années 1970 et 1980.

2. Construire plus de logements: Alors que le Canada se prépare à augmenter les niveaux d’immigration, un nouveau rapport indique que le pays devra construire 50 % de logements de plus que ce qui est déjà prévu.

3. Étudier les ovnis: Alors que la recherche se poursuit pour trois objets mystérieux abattus au-dessus du Canada et des États-Unis, la Maison Blanche dit qu’elle engagera ses alliés au sujet de “phénomènes aériens non identifiés”.

4. À destination des Bahamas: Le premier ministre Justin Trudeau devrait partir aujourd’hui pour les Bahamas, où des membres de la communauté des Caraïbes se réunissent pour discuter de questions régionales, notamment d’une crise qui s’aggrave en Haïti.

5. Déclin de l’absorption: L’Institut pour la citoyenneté canadienne affirme que le pourcentage de résidents permanents qui deviennent Canadiens a chuté, en baisse de 40 % depuis 2001.

Encore une chose…

Saint Valentin: Les réfugiés ukrainiens et afghans ont du mal à passer la Saint-Valentin sans êtres chers.

Des réfugiés ukrainiens et afghans parlent à CTVNews.ca de ce que signifie pour eux passer la Saint-Valentin loin de leur famille. (photos avec l’aimable autorisation de Hayatullah Amanat)