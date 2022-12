5 choses à savoir aujourd’hui : les dangers des paris sportifs en ligne

Une mère en deuil et d’autres critiques mettent en garde contre les dangers des paris sportifs en ligne, les fonctionnaires fédéraux sont sommés de retourner au bureau et plusieurs journalistes couvrant Elon Musk sont suspendus de Twitter.

Voici ce que vous devez savoir pour commencer votre journée.

1. Publicités alimentant la dépendance : Alors qu’une multitude de publicités sur les paris sportifs sont diffusées à travers le pays, les critiques, dont une mère en deuil, disent qu’ils croient que le Canada est au bord d’un nouveau “désastre de santé publique”.

2. Accueil hivernal: Certaines parties du centre et de l’est du Canada pourraient voir jusqu’à 20 centimètres de neige d’ici la fin de la fin de semaine, alors qu’une tempête hivernale poursuit son chemin vers l’est.

3. Retour au bureau : Les fonctionnaires fédéraux qui travaillaient à domicile à temps plein seront désormais tenus de retourner sur leur lieu de travail deux ou trois jours par semaine.

4. Coché?: Alors que la plupart des Canadiens savent que les tiques peuvent être porteuses de la maladie de Lyme, certains se sont familiarisés avec des agents pathogènes moins courants comme la fièvre pourprée des montagnes Rocheuses et la babésie. Ils ont partagé leurs expériences avec CTVNews.ca.

5. « Instabilité et volatilité » : Twitter a suspendu jeudi les comptes des journalistes qui couvrent la plateforme de médias sociaux et son nouveau propriétaire Elon Musk, y compris les journalistes travaillant pour le New York Times, le Washington Post, CNN et d’autres publications.

Encore une chose…

Talents canadiens : Un énorme dragon cracheur de feu créé par un artiste dans une grange de la Colombie-Britannique a été inspiré par “Game of Thrones”.