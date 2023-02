5 choses à savoir aujourd’hui : le premier char canadien atterrit en Pologne

Le premier char de combat du Canada destiné à l’Ukraine atterrit en Pologne, des défenseurs se réunissent pour aider les marins coincés pendant des mois dans un port du Québec, et Beyonce devient l’artiste la plus décorée de l’histoire des Grammys. Voici ce que vous devez savoir pour commencer votre journée.

1. Le premier char arrive: Le premier des chars Leopard 2 que le Canada donne aux forces ukrainiennes arrive en Pologne. Le Canada s’est engagé à la fin de janvier à envoyer quatre chars de combat en Ukraine pour les aider dans leur bataille continue contre la Russie.

2. Marins coincés: Des groupes de défense des gens de mer s’inquiètent pour 11 marins qui passent un rude hiver québécois à bord de trois remorqueurs retenus depuis des mois dans le port de Trois-Rivières.

3. Reine Bey: Beyonce remporte son 32e Grammy Award, le plus grand de l’histoire, et Harry Styles remporte l’album de l’année lors de la cérémonie des meilleurs prix de musique de l’année à Los Angeles.

4. Séisme puissant: Un tremblement de terre de magnitude 7,8 a secoué de larges étendues de Turquie et de Syrie tôt lundi, renversant des centaines de bâtiments et tuant plus de 1 300 personnes.

5. Sonde de braconnage: Une enquête qui a duré près de deux ans a abouti à des condamnations pour violation de la chasse à l’orignal pour six personnes et un pavillon à Red Lake, dans le nord-ouest de l’Ontario.

Encore une chose…

Dysmorphie musculaire: Une nouvelle étude met en évidence la prévalence croissante de la dysmorphie musculaire chez les garçons canadiens, les jeunes hommes.

La dysmorphie musculaire est l’obsession de la taille et de la définition des muscles, entraînant une détresse et une “pulsion importante” pour la musculature, selon l’étude. Certains symptômes comprennent l’exercice compulsif, un régime alimentaire spécifique pour développer et maintenir les muscles, l’utilisation de médicaments et de substances améliorant l’apparence et la performance et les perturbations de la vie quotidienne. (Timothy/ Pexels)