5 choses à savoir aujourd’hui : le jour des élections en Alberta

Les Albertains se rendent aux urnes le jour des élections provinciales, un couple fiancé de l’Ontario est abattu alors qu’il fuyait leur propriétaire et Recep Tayyip Erdogan de Turkiye remporte un cinquième mandat à la présidence.

Voici ce que vous devez savoir pour commencer votre journée.

1. Le jour des élections en Alberta : La chef du NPD de l’Alberta, Rachel Notley, a fait un dernier discours aux électeurs dimanche pour renverser le gouvernement du Parti conservateur uni de Danielle Smith et remporter une victoire surprise aux élections provinciales.

2. « Vraiment innocent »: Un couple de fiancés « vraiment innocents » a été abattu alors qu’il tentait de fuir leur agresseur à l’extérieur de leur domicile après l’escalade d’un différend propriétaire-locataire samedi soir, selon la police de Hamilton.

3. Élection en Turquie : Le président turc Recep Tayyip Erdogan a été réélu dimanche, prolongeant son régime de plus en plus autoritaire pour une troisième décennie alors que le pays est sous le choc d’une inflation élevée et des conséquences d’un tremblement de terre qui a rasé des villes entières.

4. Mesures de règlement : Trois organisations nationales de santé veulent que les premiers ministres du Canada fassent pression pour des initiatives visant à réduire le tabagisme lors des négociations de règlement avec les principales compagnies de tabac, des années après que les provinces ont intenté des poursuites pour récupérer les coûts des soins de santé.

5. Aide recherchée (pour rester) : Certaines entreprises les appellent des «entretiens de séjour» et ils sont conçus pour retenir les membres précieux de l’équipe et les garder heureux.

Encore une chose…

Les autorités de Venise enquêtent après que le canal est devenu vert fluorescent

Des gondoles naviguent sur le pont du Rialto sur le Grand Canal historique de Venise alors qu’une tache de liquide vert phosphorescent s’y répand, le 28 mai. (Luigii Costantini/AP)