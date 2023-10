5 choses à savoir aujourd’hui : Israël va laisser entrer l’aide à Gaza

Israël laissera entrer l’aide égyptienne à Gaza, le président de la Chambre a été chahuté pour avoir tenté d’arrêter le chahut et un nouveau sondage sur les connaissances canadiennes en matière de santé cardiaque.

1. Israël-Hamas : Israël a déclaré mercredi qu’il autoriserait l’Égypte à fournir une aide humanitaire limitée à la bande de Gaza.

2. « Rustique et grossier » : Le président de la Chambre des communes, Greg Fergus, a été chahuté mercredi à cause de sa décision de retarder la période des questions afin de prononcer un discours devant les députés sur la question du chahut.

3.Cblessures à l’accouchement : Au Canada, les mères et les parents biologiques sont gravement blessés dans jusqu’à un accouchement sur quatre impliquant des forceps, selon une étude publiée jeudi dans le BMJ.

4. Armes interdites : La GRC a demandé aux propriétaires de restituer les armes à feu militaires entièrement automatiques excédentaires après que des centaines ont été mal identifiées et autorisées à entrer au Canada pour la vente commerciale.

5. Arnaqué : Les Canadiens ont perdu plus de 161 millions de dollars à cause d’escroqueries en matière d’investissement au cours des six premiers mois de cette année, la plupart impliquant des cryptomonnaies, selon le Centre antifraude du Canada.

Un Canadien sur trois ne connaît pas la différence entre une crise cardiaque et un arrêt cardiaque, selon un sondage

