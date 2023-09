5 choses à savoir aujourd’hui : Inondations meurtrières en Libye, Trudeau en Inde

Inondations meurtrières en Libye, la dernière en date du procès du « Convoi de la Liberté », et le Premier ministre indien réprimande Trudeau.

Voici ce que vous devez savoir pour commencer votre journée.

1. Inondations en Libye: Un responsable affirme qu’environ 700 personnes sont mortes et 10 000 personnes sont portées disparues après qu’une tempête ait provoqué des inondations dévastatrices dans différentes régions de Libye au cours du week-end.

2. Procès du Convoi de la Liberté : La page Facebook de la manifestation « Freedom Convoi » devrait être au centre des preuves et des arguments juridiques aujourd’hui alors que le procès de deux éminents organisateurs entre dans son sixième jour.

3. Modi gronde Trudeau : Le Premier ministre indien Narendra Modi a fait part de ses vives inquiétudes concernant les manifestations au Canada contre l’Inde au Premier ministre Justin Trudeau en marge du sommet du G20.

4. L’accident de voyage de Trudeau : Le premier ministre Justin Trudeau est enfin de retour de l’Inde, où s’est tenu le sommet du G20, après des problèmes techniques avec l’avion du gouvernement fédéral.

5. Rencontre Russie-Corée du Nord : Kim Jong Un est arrivé mardi en Russie pour une réunion avec le président Vladimir Poutine, au cours de laquelle ils devraient s’offrir mutuellement un soutien accru dans leurs confrontations croissantes avec l’Occident.

Encore une chose…

Elon Musk confirme que lui et Grimes ont eu un troisième enfant et que leur nom est aussi inhabituel qu’on pourrait s’y attendre

Elon Musk et Grimes sont photographiés à New York en 2018. Musk a confirmé que lui et son ancien partenaire Grimes ont eu un troisième enfant, Tau Techno Mechanicus, ensemble. (Angela Weiss/AFP/Getty Images)