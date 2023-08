5 choses à savoir aujourd’hui : Histoires d’Ozempic, sortie prématurée du Canada en Coupe du monde

Les gens partagent leurs histoires sur les risques et les avantages d’Ozempic, le Canada est éliminé tôt de la Coupe du monde féminine et des vents violents éloignent les incendies de forêt des communautés d’Osoyoos et des environs, en Colombie-Britannique

Voici ce que vous devez savoir pour commencer votre journée :

1.‘J’aimerais ne jamais y avoir touché ‘:Les personnes qui ont utilisé le médicament contre le diabète Ozempic et son médicament frère Wegovy partagent leurs histoires sur la façon dont le médicament les a affectés.

2. Canada éliminé : Après que l’Australie ait renvoyé Équipe Canada avec une victoire de 4-0 à la Coupe du monde féminine, la capitaine Christine Sinclair a appelé cela un « signal d’alarme ».

3. Mise à jour Wildfire : Des centaines de personnes qui vivent à Osoyoos et dans les environs, en Colombie-Britannique, peuvent désormais rentrer chez elles après que des vents favorables ont poussé le feu de forêt d’Eagle Bluff vers l’ouest.

4. En souvenir de Paul Reubens : Paul Reubens, l’acteur et comédien dont le personnage Pee-wee Herman – un enfant trop grand avec un costume gris moulant et un rire inoubliable – est devenu un phénomène culturel pop des années 1980, est décédé à 70 ans.

5. Le ‘génération sandwich’ : Les personnes qui se retrouvent à s’occuper d’enfants de moins de 15 ans et de parents vieillissants et malades risquent de s’épuiser, a déclaré le responsable d’une fondation de santé de Toronto.

Encore une chose…

Le signe « X » clignotant a été retiré du bâtiment de San Francisco qui était le siège de Twitter

Des travailleurs installent un éclairage sur un panneau « X » au sommet du siège de l’entreprise, anciennement connu sous le nom de Twitter, au centre-ville de San Francisco, le 28 juillet 2023. (AP Photo/Noah Berger)