5 choses à savoir aujourd’hui : Google supprimera les liens d’actualités au Canada

Google est sur le point de supprimer les liens d’actualités au Canada alors que les retombées du projet de loi C-18 se poursuivent ; 600 personnes ont été arrêtées et 200 policiers ont été blessés après la troisième nuit de protestations en France contre le meurtre d’un adolescent ; et l’influenceur transgenre Dylan Mulvaney dit que Bud Light ne l’a pas soutenue pendant le contrecoup d’un concours promotionnel.

1. Google au Canada : Google dit qu’il supprimera les nouvelles canadiennes de ses plateformes et mettra fin aux accords existants avec les éditeurs locaux en raison de la loi sur les nouvelles en ligne du gouvernement libéral, qui oblige les géants du numérique à payer les médias pour le contenu qu’ils partagent ou réutilisent d’une autre manière.

2. Fille identifiée : Plus d’un an après la découverte des restes d’une jeune fille dans une benne à ordures à Toronto, la police a identifié la fille comme Neveah Tucker, âgée de quatre ans.

3. La France proteste : Les manifestants ont érigé des barricades, allumé des incendies et tiré des feux d’artifice sur la police qui a répondu avec des gaz lacrymogènes et des canons à eau dans les rues françaises pendant la nuit alors que les tensions augmentaient à cause de la fusillade mortelle par la police d’un jeune de 17 ans qui a choqué la nation.

4. Action collective : Les conducteurs de certains véhicules de 1998 à 2016 sont éligibles à une tranche de 78 millions de dollars de règlements liés à de prétendus stratagèmes de fixation des prix des pièces automobiles.

5. Dylan Mulvaney : L’influenceuse transgenre Dylan Mulvaney dit qu’elle s’est sentie abandonnée par Bud Light après avoir été confrontée à « plus d’intimidation et de transphobie que je n’aurais jamais pu imaginer » à cause de son partenariat avec le géant de la bière.

Le « parrain de l’IA » partage 6 façons dont la technologie pourrait nuire aux humains

Geoffrey Hinton, connu comme le « parrain de l’IA », prend la parole lors de la conférence Collision à Toronto le 28 juin 2023. (LA PRESSE CANADIENNE/Chris Young)