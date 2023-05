5 choses à savoir aujourd’hui : David Johnston invité à témoigner devant une commission parlementaire

Il y a une raison à l’augmentation des allergies, l’IA aide les scientifiques à découvrir un antibiotique et trois provinces enquêtent sur le créateur de ChatGPT.

Voici ce que vous devez savoir pour commencer votre journée.

1. Souffrance saisonnière : Les experts disent qu’une grande partie de l’augmentation récente des allergies et de l’asthme « peut être directement liée au changement climatique ».

2. « Produits de santé naturels » : Alors que les sénateurs délibèrent sur de nouvelles réglementations, voici ce que vous devez savoir sur les produits, les risques potentiels et les nouvelles règles proposées.

3. L’IA aide à la découverte : Grâce à l’utilisation de l’intelligence artificielle, des scientifiques du Canada et des États-Unis ont découvert un antibiotique qui pourrait être utilisé pour combattre un agent pathogène mortel et résistant aux médicaments – et ils espèrent utiliser un processus similaire pour découvrir des traitements pour d’autres bactéries difficiles.

4. Enquête OpenAI : Les gouvernements de l’Alberta, de la Colombie-Britannique et du Québec se joignent au commissaire fédéral à la protection de la vie privée pour enquêter sur l’entreprise à l’origine du chatbot alimenté par l’intelligence artificielle, ChatGPT.

5. Assez couvert ? Alors que les Canadiens font face au risque d’inondations ce printemps, les experts affirment que de nombreux propriétaires n’ont toujours pas d’assurance adéquate pour couvrir les dommages causés par les conditions météorologiques extrêmes à leur maison.

Encore une chose…

Blue Jays: 813% augmentent une «mauvaise communication», les abonnements des fans coûteront 140% de plus

Un fan des Blue Jays de Toronto portant une veste commémorant la dernière Série mondiale du club prend place avant l’action de baseball contre les Indians de Cleveland à Toronto le mardi 2 avril 2013. (LA PRESSE CANADIENNE/Chris Young)