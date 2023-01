5 choses à savoir aujourd’hui : COVID dans le cerveau

À compter d’aujourd’hui, la preuve d’un test COVID-19 négatif est requise au Canada pour les voyageurs en provenance de Chine, les députés de l’opposition demandent une réunion “urgente” pour faire face au chaos des voyages de vacances et aux États-Unis, le cerveau derrière le programme d’admission au collège a été condamné à la prison. Voici ce que vous devez savoir pour commencer votre journée.

1. Test COVID : Les passagers aériens quittant la Chine, Hong Kong et Macao devront fournir la preuve d’un test COVID-19 négatif lorsqu’ils entreront au Canada à partir d’aujourd’hui.

2. Les députés de l’opposition font équipe : Les députés néo-démocrates et conservateurs ont uni leurs forces pour convoquer une réunion “urgente” du Comité des transports, de l’infrastructure et des collectivités de la Chambre des communes afin de discuter du traitement réservé aux passagers de Via Rail et des compagnies aériennes en cette période des Fêtes.

3. L’allégation du prince Harry : Le prince Harry allègue dans ses nouveaux mémoires que son frère le prince William l’a physiquement attaqué lors d’une furieuse dispute en 2019, a rapporté The Guardian.

4. Condamnation du scandale universitaire : Rick Singer, le cerveau du programme de corruption dans les universités américaines qui a piégé des célébrités qui ont utilisé leur richesse pour acheter le chemin de leurs enfants dans les meilleures écoles, a été condamné à 3 ans et demi de prison.

5. COVID dans le cerveau : Selon une nouvelle étude, les résultats d’autopsie de 44 personnes décédées avec COVID-19 montrent comment le virus se propage non seulement dans le système respiratoire, mais dans tout le corps, y compris le cerveau.

Encore une chose…

Joueur le plus performant: Un artiste burlesque autochtone du Québec est nommé numéro 2 mondial.

Lauren Ashley Jiles, connue sur scène sous le nom de Lou Lou la Duchesse de Riere, vient d’être nommée no. 2 artiste burlesque au monde. SOURCE: Lauren Ashley Jiles