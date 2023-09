5 choses à savoir aujourd’hui : Congrès conservateur, Justin Trudeau sur le commerce avec l’Inde

Les conservateurs se réunissent à Québec pour leur congrès politique annuel, Danny Masterson est condamné à 30 ans de prison, voire à perpétuité, et Justin Trudeau refuse de parler de l’impasse dans les négociations commerciales.

Voici ce que vous devez savoir pour commencer votre journée :

1. Congrès conservateur : Les membres du Parti conservateur sont réunis à Québec pour le congrès politique de trois jours du parti fédéral, où des arguments politiques controversés risquent d’avoir un impact sur l’attrait grandissant du parti.

2. Acteur condamné : Un juge a condamné jeudi la star de l’émission « That ’70s Show », Danny Masterson, à 30 ans de prison à vie pour avoir violé deux femmes, leur apportant un certain soulagement après qu’ils aient parlé au tribunal des décennies de dommages qu’il leur a infligés.

3. Négociations commerciales : Le Premier ministre refuse de dire pourquoi les négociations commerciales avec l’Inde ont été suspendues peu avant le sommet du G20 à New Delhi.

4. Affrontements en Érythrée : Les tensions de longue date au sein de la diaspora érythréenne au Canada et dans le monde semblent avoir atteint un point de rupture récemment, avec des violences qui ont éclaté lors de plusieurs festivals sur le thème de l’Érythrée entre les festivaliers et les manifestants érythréens qui affirment que les événements fournissent un soutien et des fonds à un régime répressif. régime.

5. Sauvetage souterrain : Un chercheur américain tombé malade près de 1 000 mètres sous l’entrée d’une grotte à Turkiye s’est suffisamment rétabli pour être extrait au cours d’une opération qui pourrait durer trois ou quatre jours, a déclaré vendredi un responsable turc.

Encore une chose…

À quoi ressemblait vraiment Burning Man ? Les Canadiens partagent ce qu’ils ont vu

Kobi Moldavski tenant un aspirateur au milieu d’une journée sèche et poussiéreuse dans le désert à Burning Man 2023. (Soumis par Patrick Gravelle)