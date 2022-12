5 choses à savoir aujourd’hui : Comment présenter une nouvelle demande d’assurance dentaire

Les Canadiens admissibles peuvent maintenant demander la nouvelle prestation dentaire fédérale, le Canada joue son dernier match de Coupe du monde masculin et Christine McVie de Fleetwood Mac décède à 79 ans. Voici ce que vous devez savoir pour commencer votre journée.

1. Prestation dentaire: À compter de jeudi, les Canadiens admissibles peuvent faire une demande auprès de l’Agence du revenu du Canada pour recevoir un financement dans le cadre du tout premier programme fédéral de soins dentaires.

2. Finale de la Coupe du monde: Le Canada joue son dernier match de la Coupe du monde masculine jeudi contre le Maroc et a une chance d’écrire encore plus l’histoire du soccer canadien. Voici ce que l’équipe doit faire pour gagner son premier point.

3. RIP de terre rouge: Le musicien d’Oklahoma Jake Flint est décédé subitement, juste quelques heures après son mariage, selon son publiciste. Il avait 37 ans.

4. Message dans une bouteille: Un message vieux de 101 ans a été découvert par des ouvriers enlevant la base d’une ancienne statue devant l’Assemblée législative du Manitoba.

5. Christine Mc Vie, 1943-2022: Christine McVie, chanteuse, compositrice et claviériste de Fleetwood Mac, dont le contralto cool et émouvant a contribué à définir des classiques tels que “You Make Loving Fun”, “Everywhere” et “Don’t Stop”, décède à 79 ans.

Encore une chose…

Le traitement d’Alzheimer: Ce nouveau médicament peut ralentir la maladie d’Alzheimer, mais est-ce suffisant pour faire une réelle différence ?

Cette illustration mise à disposition par le National Institute on Aging/National Institutes of Health représente des cellules dans un cerveau affecté par la maladie d’Alzheimer, avec des niveaux anormaux de protéine bêta-amyloïde s’agglomérant pour former des plaques, brunes, qui s’accumulent entre les neurones et perturbent la fonction cellulaire . (Institut national sur le vieillissement, NIH via AP)