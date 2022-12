5 choses à savoir aujourd’hui : 6 personnes décédées après Ont. tournage

Six personnes sont mortes à la suite d’une fusillade en fin de soirée en Ontario, un homme de la Colombie-Britannique dit qu’il attend depuis quatre ans une opération au dos, et Elon Musk a les résultats de son sondage en ligne lui demandant s’il devrait démissionner de son poste de PDG de Twitter. Voici ce que vous devez savoir pour commencer votre journée.

1. Ont. tournage: Six personnes ont été tuées, dont un suspect décédé lors d’une interaction avec la police, et un autre était hospitalisé avec des blessures graves mais ne mettant pas sa vie en danger après une fusillade à Vaughan, en Ontario, dimanche soir.

2. “Très déçu du système de santé”: Un homme de Chilliwack, en Colombie-Britannique, qui attend depuis quatre ans une opération au dos voit lentement sa santé et sa qualité de vie se détériorer.

3. “Je respecterai les résultats”: Elon Musk a demandé à Twitter de décider s’il devait rester ou partir en tant que PDG de la plateforme de médias sociaux, et les utilisateurs ont répondu.

4. Accord COP15: Les négociateurs sont parvenus à un accord historique lors d’une conférence des Nations Unies sur la biodiversité lundi matin, qui représenterait l’effort le plus important pour protéger les terres et les océans du monde et fournir un financement essentiel pour sauver la biodiversité dans le monde en développement.

5. Découverte “alléchante”: Le plongeur Ryan Harris raconte les détails d’une «découverte remarquable» parmi les artefacts récupérés au plus profond de l’épave de l’un des navires condamnés du capitaine John Franklin, le HMS Erebus.

Encore une chose…

Famille Addams: Pourquoi on ne se lasse pas de la danse du ‘mercredi’.

Jenna Ortega apparaît comme mercredi Addams dans l’épisode 104 de mercredi. (Avec l’aimable autorisation de Netflix)