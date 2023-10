5 choses à savoir aujourd’hui : 5e Canadien tué en Israël

Il est confirmé qu’un cinquième Canadien a été tué dans la guerre entre Israël et le Hamas, l’invasion israélienne de Gaza se profile et Suzanne Somers est décédée à l’âge de 76 ans.

Voici ce que vous devez savoir pour commencer votre journée :

1. Cinquième Canadien mort : Il y a maintenant cinq Canadiens tués dans la guerre en cours entre Israël et le Hamas, a annoncé dimanche le gouvernement fédéral.

2. Invasion imminente de Gaza : Plus d’un million de personnes ont fui leurs maisons dans la bande de Gaza assiégée la semaine dernière alors que les réserves d’eau diminuent et que les hôpitaux préviennent qu’ils sont au bord de l’effondrement, tandis que la population de l’enclave attend une invasion israélienne qui vise à éliminer la direction du Hamas. après son attaque meurtrière.

3. Se souvenir Suzanne Somer: Suzanne Somers, l’actrice blonde effervescente connue pour avoir joué Chrissy Snow dans la série télévisée « Three’s Company » ainsi que pour ses activités commerciales, est décédée. Elle avait 76 ans.

4. Prise en charge de Singh : Ce week-end, 81 pour cent des délégués du NPD ont voté contre la tenue obligatoire d’une course à la direction, mais cela a donné à Jagmeet Singh le niveau de soutien le plus bas pour un chef du NPD depuis le congrès de 2016.

5. Contrat des travailleurs de l’automobile : Le plus grand syndicat du secteur privé au Canada affirme que les travailleurs de General Motors Co. ont signé une nouvelle convention collective de trois ans, et que 80,5 pour cent d’entre eux l’ont ratifiée lors d’un vote tenu en ligne et en personne.

Encore une chose…

Guerres contre les algorithmes : comment la couverture des médias sociaux nuit à notre bien-être

Un garçon libanais prend des photos avec son téléphone portable de la ville israélienne de Metula, en arrière-plan, du côté libanais de la frontière libano-israélienne, dans le village sud de Kfar Kila, au Liban, le dimanche 8 octobre 2023. (Hussein Malla/AP Photo)