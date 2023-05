5 choses à savoir aujourd’hui : 1 agent de l’OPP tué, 2 autres blessés à Bourget, Ont. tournage

Un agent de la Police provinciale de l’Ontario est tué et deux autres agents blessés dans une fusillade « embuscade » à Bourget, trois Canadiens sur quatre perçoivent négativement la Chine en tant que partenaire commercial, et une ancienne membre du personnel de Harper et chef de campagne conservatrice dit qu’elle n’a pas été informée de l’ingérence étrangère .

Voici ce que vous devez savoir pour commencer votre journée.

1. Officier de la Police provinciale de l’Ontario tué : Un agent de la Police provinciale de l’Ontario a été tué et deux autres ont été blessés lorsqu’ils ont été pris en embuscade alors qu’ils répondaient à des informations faisant état de coups de feu à Bourget, en Ontario, a déclaré le commissaire de la Police provinciale de l’Ontario, Thomas Carrique.

2. Enquête Nanos : Alors que le conflit diplomatique entre le Canada et la Chine s’intensifie, de nouvelles données révèlent que trois Canadiens sur quatre ont une opinion négative du gouvernement chinois.

3. Ingérence étrangère : L’ancien chef de cabinet adjoint du premier ministre conservateur Stephen Harper a déclaré jeudi aux députés que le gouvernement libéral n’en faisait pas assez pour lutter contre l’ingérence étrangère, faisant écho à des témoignages similaires d’experts en sécurité nationale.

4. Perception des prix : Des chercheurs de l’Université Concordia ont découvert dans plusieurs expériences que les consommateurs croient à tort que les produits sont moins chers lorsque l’accent est mis sur le prix par livre plutôt que sur le prix par kilogramme.

5. Ryan est sorti ? : ESPN cite des sources disant que Ryan Reynolds a décidé de ne pas aller de l’avant avec une offre avec le groupe Remington pour les Sénateurs et le Centre Canadian Tire.

Encore une chose…

Une carte montre que la fumée des feux de forêt en Alberta recouvre maintenant la majeure partie du Canada

Le côté est de l’incendie de Paskwa brûle dans le district de High Level Forest Area de l’Alberta sur une photo du 9 mai 2023. LA PRESSE CANADIENNE/HO-Government of Alberta Fire Service, *CRÉDIT OBLIGATOIRE*