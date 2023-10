5 choses à savoir alors qu’Israël déclare la guerre au Hamas suite à l’attaque sans précédent du groupe militant

JERUSALEM (AP) — Israël a déclaré la guerre dimanche en bombardant la bande de Gaza avec des frappes aériennes en représailles à une attaque surprise majeure du Hamas.

Cette déclaration intervient un jour après une incursion sans précédent des combattants du Hamas qui ont fait exploser une barrière frontalière fortifiée et abattu des civils et des soldats dans les communautés israéliennes le long de la frontière de Gaza, lors d’une grande fête juive.

Près de 1 000 combattants du Hamas y ont participé, a déclaré le secrétaire d’État américain Andrew Blinken. Le déchaînement comprenait une attaque contre un festival de musique bondé où les autorités avaient enlevé environ 260 corps dimanche.

Israël a riposté, notamment avec des frappes aériennes qui ont rasé une tour de 14 étages abritant les bureaux du Hamas. Au moins 700 personnes auraient été tuées en Israël et plus de 400 à Gaza.

Voici quelques points clés à retenir alors que les combats se poursuivent :

QUE SIGNIFIE LA DÉCLARATION DE GUERRE ?

Israël a déjà mené d’importantes campagnes militaires au Liban et à Gaza, qu’il a qualifiées de guerres, mais sans déclaration officielle.

La déclaration donne le feu vert à Israël pour prendre des « mesures militaires significatives » contre le Hamas. Cette décision s’est produite alors que l’armée poursuivait ses efforts pour éliminer les derniers groupes de militants dans le sud d’Israël après l’attaque.

Israël a frappé plus de 800 cibles à Gaza dimanche, a annoncé son armée. Cela comprenait des frappes aériennes qui ont rasé une grande partie de la ville de Beit Hanoun, dans le coin nord-est de l’enclave.

Le Hamas utilisait la ville comme base pour ses attaques, a déclaré le contre-amiral israélien Daniel Hagari aux journalistes. Aucune information n’a été publiée dans l’immédiat sur les victimes, et la plupart des dizaines de milliers d’habitants de la communauté ont probablement fui avant le bombardement.

Le chef du Jihad islamique palestinien, qui a participé à l’attaque de samedi, a déclaré qu’il détenait plus de 30 Israéliens parmi des dizaines de captifs à Gaza. Il a déclaré qu’ils ne seraient pas libérés tant que tous les prisonniers palestiniens dans les prisons israéliennes ne seraient pas libérés.

QUELLE A ÉTÉ LA RÉPONSE DES ÉTATS-UNIS ET DES AUTRES PAYS ?

Le secrétaire à la Défense, Lloyd Austin, a ordonné au groupe aéronaval Ford de naviguer vers la Méditerranée orientale pour être prêt à aider Israël. Le déploiement – ​​qui comprend également une multitude de navires et d’avions de combat – souligne la préoccupation des États-Unis de tenter d’empêcher le conflit de s’aggraver.

Des rapports préliminaires indiquent qu’au moins quatre citoyens américains ont été tués dans les attaques et que sept autres sont portés disparus, a déclaré un responsable américain.

Le Conseil de sécurité de l’ONU tenait une réunion d’urgence à huis clos sur la situation et la ministre allemande du Développement a déclaré que son pays réexaminerait son aide aux zones palestiniennes.

En Iran – un partisan de longue date du Hamas et d’autres groupes militants – de hauts responsables ont salué l’incursion. Le président Ebrahim Raisi s’est entretenu par téléphone avec le chef du Hamas Ismail Haniyeh et le chef du Jihad islamique Ziad al-Nakhalah, a rapporté dimanche l’agence de presse officielle IRNA.

L’Égypte a discuté avec les deux parties d’un éventuel cessez-le-feu, mais un responsable égyptien a déclaré qu’Israël n’était pas ouvert à une trêve « à ce stade ».

Un policier égyptien a ouvert le feu dimanche sur des touristes israéliens dans la ville d’Alexandrie, tuant au moins deux Israéliens et un Egyptien, ont indiqué les autorités. L’ambassade américaine au Caire a exhorté les Américains présents dans le pays à prendre des précautions, car l’attaque pourrait être liée à des affrontements entre Israël et des militants palestiniens.

EST-CE QUE QUELQUE CHOSE EST FAIT POUR PROTÉGER LES CIVILS ?

L’agence des Nations Unies pour les réfugiés palestiniens a déclaré que 74 000 personnes dans la bande de Gaza ont trouvé refuge dans des dizaines de ses écoles suite aux appels d’Israël appelant les résidents des zones frontalières à évacuer. Le nombre de personnes déplacées a augmenté de près de 50 000 depuis samedi, date à laquelle environ 20 000 d’entre elles ont été accueillies pour la première fois dans des écoles gérées par l’ONU.

Ce nombre est susceptible d’augmenter en raison des bombardements intenses et des frappes aériennes dans différentes parties de ce territoire surpeuplé et assiégé de 2 millions d’habitants, a déclaré dimanche l’UNRWA.

L’agence a indiqué qu’une de ses écoles avait été directement touchée et avait subi de graves dégâts, mais qu’il n’y avait pas eu de victimes. Une vidéo d’Associated Press de dimanche montrait un grand cratère au milieu de l’école, qui avait abrité 225 personnes.

« Les écoles et autres infrastructures civiles, y compris celles abritant des familles déplacées, ne doivent jamais être attaquées », a déclaré l’UNRWA dans un communiqué.

Les cessez-le-feu ont mis fin aux combats majeurs lors des précédentes séries de conflits, mais se sont toujours révélés fragiles. Chaque accord dans le passé a offert une période de calme, mais les problèmes sous-jacents les plus profonds sont rarement abordés, ouvrant la voie à la prochaine série de frappes aériennes et de roquettes.

QU’EST-CE QUI A PROVOQUÉ L’ATTAQUE ?

Les responsables du Hamas ont cité des sources de tension de longue date, notamment le différend sur la sensible mosquée Al-Aqsa, qui est sacrée à la fois pour les musulmans et les juifs. Des revendications concurrentes sur le site, connu des Juifs sous le nom de Mont du Temple, ont déjà débouché sur des violences, notamment une guerre sanglante de 11 jours entre Israël et le Hamas en 2021.

Ces dernières années, les nationalistes religieux israéliens – comme Itamar Ben-Gvir, le ministre de la Sécurité nationale – ont augmenté leurs visites dans l’enceinte. La semaine dernière, pendant la fête juive des récoltes de Souccot, des centaines de Juifs ultra-orthodoxes et de militants israéliens ont visité le site, ce qui a suscité la condamnation du Hamas et des accusations selon lesquelles les Juifs y priaient en violation de l’accord de statu quo.

Le Hamas a également cité l’expansion des colonies juives sur des terres que les Palestiniens revendiquent pour un futur État et les efforts de Ben-Gvir pour durcir les restrictions sur les prisonniers palestiniens dans les prisons israéliennes.

Les tensions se sont récemment intensifiées avec de violentes manifestations palestiniennes le long de la frontière avec Gaza. Lors des négociations avec le Qatar, l’Égypte et les Nations Unies, le Hamas a fait pression pour obtenir des concessions israéliennes qui pourraient assouplir le blocus imposé à l’enclave depuis 17 ans et contribuer à mettre un terme à une crise financière qui s’aggrave et qui a aiguisé les critiques du public à l’égard de son régime.

Certains analystes politiques ont lié l’attaque du Hamas aux négociations en cours sous l’égide des États-Unis sur la normalisation des relations entre Israël et l’Arabie saoudite. Jusqu’à présent, les rapports faisant état d’éventuelles concessions aux Palestiniens dans les négociations concernaient la Cisjordanie occupée, et non Gaza.

QUE SE PASSE-T-IL RÉCEMMENT DANS UN ISRAËL DIVISÉ ?

Cette éruption de violence survient à un moment difficile pour Israël, qui fait face aux plus grandes protestations de son histoire contre la proposition de Netanyahu d’affaiblir la Cour suprême alors qu’il est jugé pour corruption.

Le mouvement de protestation accuse Netanyahu de prendre le pouvoir. Cela a profondément divisé la société et déclenché des troubles au sein de l’armée, qui ont poussé des réservistes à menacer de cesser de se porter volontaires pour se présenter au travail en signe de protestation.

Les réservistes sont l’épine dorsale de l’armée, et les protestations au sein de leurs rangs ont soulevé des inquiétudes quant à la cohésion, à l’état de préparation opérationnelle et au pouvoir de dissuasion face à des menaces sur plusieurs fronts. Netanyahu a appelé samedi à « une vaste mobilisation des forces de réserve ».

Isabel Debré, Associated Press